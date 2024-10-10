الإمارات تستقبل أول الأندية المُشاركة فى السوبر المصرى

أعلن مجلس أبو ظبى الرياضى وصول بعثة فريق نادى سيراميكا كليوباترا، وذلك للمشاركة فى كأس السوبر المصرى 2024، والتى تستضيفها الإمارات الفترة من 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الحالى.

ونشر حساب مجلس أبو ظبى الرياضى عبر موقع «اكس» مقطع فيديو لاستقبال بعثة فريق سيراميكا كليوباترا ، وهو أول فريق يصل إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر المحلى.

وكتب مجلس أبو ظبى عبلا حسابه: «بشعار “مصر والإمارات قلب واحد”، استقبل مجلس أبوظبى الرياضى وفد نادى سيراميكا كليوباترا، والذى وصل إلى الإمارات، استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال، أبوظبى 2024».

ويلتقى فريق سيراميكا كليوباترا بنظيره فريق النادى الأهلى «حامل اللقب» فى نصف النهائى، والمباراة الأخرى تجمع بين فريقى الزمالك وبيراميدز، ويخوض الفائزان من المباراتين المباراة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على المركز الثالث.

ويُعد «المارد الأحمر»، هو الأكثر تتويجًا بلقب السوبر المصرى برصيد 14 بطولة، وخلفه الفارس الأبيض برصيد 4 بطولات.