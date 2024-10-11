الزمالك يكشف خطوة تصعيدية ضد بوبيندزا وحقيقة إيجابية عينة بنتايك

كشف نادى الزمالك، عن خطوة تصعيدية جديدة ضد المحترف الجابونى آرون بوبيندزا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا»، بقيده لدى نادى رابيد بوخارست الرومانى.

وقال المتحدث الرسمى لنادى الزمالك أحمد سالم، فى تصريحات إعلامية، إن منح نادى بوخارست الرومانى البطاقة الدولية لـ«آرون بوبيندزا» أمر طبيعي.

وأضاف المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، قائلاً: «الزمالك يستعد لتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم ضد بوبيندزا.. وملف الصفقات مفتوح أمام مجلس الإدارة والأمر لم يحسم حتى الآن».

كما نفى أحمد سالم، وصول أى خطاب رسمي يخص المنشطات بعد مباراة كأس السوبر الإفريقي وذلك بعدما انتشرت أنباء عن إيجابية عينة المغربى محمود بنتايك.

وتابع سالم: «كل الأخبار التى تناولت إيجابية عينة المغربى محمود بنتايك غير صحيحة ولم نتلقى أى خطابات رسمية بهذا الشأن على الاطلاق».