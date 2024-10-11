بحضور وزير الأوقاف.. القومي للمرأة ينظم ورشة عمل للقادة الدينين 

فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، ينظم المجلس القومي للمرأة غدا ورشة عمل بعنوان “القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان” ، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس أنطونيوس صبحي استشاري تطوير برامج بأسقفية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتورة سحر نصر المديرة التنفيذية لبيت الزكاة والصدقات،ومستشارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الوزير للشئون البرلمانيه والاتصال السياسي والتطوير المؤسسي والمتخدث الرسمي للوزارة والمبادرة ، وعدد من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

تناقش ورشة العمل الأهداف والخطط والرؤى المستقبلية للبرنامج التوعوى جلسات الدوار فى اطار المبادرة الرئاسية ” بداية جديدة لبناء الإنسان “.