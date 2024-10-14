رسميًا.. الـ”كاف” يخطر اتحاد الكرة المصرى بموعد انتخاباته

أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم نظيره المصرى، بموعد الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس ومكتب تنفيذى للـ”كاف”، خلفا لموتسيبى الذى يديه حاليا وتنتهى ولايته العام المقبل.

وذكر الخطاب الذى تلقاه اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أنه من المقرر إجراء الانتخابات “الأربعاء” 12 مارس 2025 فى القاهرة بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وتجرى أيضًا انتخابات لتجديد مناصب بعض أعضاء اللجنة التنفيذية، الذين ستنتهى ولايتهم أيضًا، بالإضافة إلى ممثلى “CAF” فى مجلس الـ “FIFA”.

وسيكون أمام المرشحين الذين يرغبون في الترشح لرئاسة CAF أو مناصب أخرى حتى 12 نوفمبر 2024، وهو آخر موعد نهائى لإرسال ملفات التقدم للترشح على المناصب المعنية.