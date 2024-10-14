تستمر ليوم كامل.. طلب إحاطة للإسكان بشأن تكرار انقطاع المياه عن مدينة أسيوط

تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب ،بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي؛ موجه لوزير الإسكان بشأن تكرار انقطاع المياه عن مدينة أسيوط بالكامل لمده تزيد عن 24 ساعة خلال اقل من شهرين.

وقال “العمدة” في طلبه: يؤكد الرئيس السيسي في كل خطاب على حرصه على توفير حياة كريمة لأهالي مصر وخاصة في القرى والمراكز المحرومة؛ بينما نجد مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط يحرمون أهالي مدينة أسيوط من الحياه الكريمة بتكرار انقطاع المياه عن مدينة أسيوط بالكامل لمده تزيد عن 24 ساعة خلال أقل من شهرين.

وتابع قائلاً: وبسبب نفس خط الطرد المتهالك وبدون أدنى مراعاة لظروف المرضى وكبار السن وطلبة المدارس، مشيرًا إلى أن هناك فشل شديد في إدارة الأزمة بقلة توفير سيارات مياه شرب كافية للمواطنين للحصول على احتياجاتهم،

مطالباً وزير الإسكان بفحص أسباب تكرار انقطاع المياه ومحاسبة المقصرين.