علاء عابد: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تعزز التعاون الثنائي بين البلدين

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن،ونائب رئيس البرلمان العربي، بزيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى جمهورية مصر العربية.

وقال عابد: إن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي وبحث سبل تطوير العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والسعودي، كما أن اللقاءات التي ستجري بين ولي العهد السعودي والقيادة السياسية المصرية تؤكد عمق الروابط التاريخية بين القاهرة والرياض، وتبرز حرص البلدين على مواصلة التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأضاف النائب: أن هذه الزيارة تؤكد متانة العلاقات بين البلدين، ودورهما المحوري في حماية الأمن القومي العربي ودعم التنمية المستدامة.

أوضح رئيس نقل النواب، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان تأتي في وقت هام تتزايد فيه التحديات على المستويين الإقليمي والدولي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتشاور بين مصر والمملكة العربية السعودية لمواجهة تلك التحديات وتحقيق مصالح الشعبين، كما أكد على أهمية دعم الجهود المشتركة للتصدي للإرهاب والتطرف، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى دعم مساعي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة لبحث المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 وجهود مصر لتحقيق رؤيتها التنموية 2030، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الطاقة، والاستثمار، والسياحة، والبنية التحتية، بما يعزز من التكامل الاقتصادي بين البلدين.