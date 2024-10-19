عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس بالـ”بريكس” تعكس خطط الاصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال منتدي أعمال تجمع البريكس جاءت كاشفة عن حجم ما قامت به الدوله المصرية من إصلاحات إقتصادية من اجل تحسين بيئة الإستثمار ، وتعزيز دور القطاع الخاص.

مشيراً: أن الدولة المصرية مستمرة في طريقها نحو تحقيق أهدافها الطموحة وتسعى إلى الاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها هذا التجمع في تعزيز دورها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.

وأكد “الكحيلي” ان الرئيس السيسي أكد علي اهمية انضمام مصر لتجمع البريكس والذي يهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء لتعزيز الاستثمار والتجارة البنية والمشروعات المشتركة، كما أنه يمثل منصة مهمة تتيح إستشراف مختلف الفرص الإاتثمارية والتجارية بين دول التجمع هو ما يجب ان تستمثره مصر من عضويتها في االتوسع بين هذه الأسواق العالمية الكبرى.

وأشار النائب إلى أن المنتدي يقام في وقت بالغ الدقة حيث الصراع في منطقة الشرق الأوسط حيث الأوضاع في فلسطين ولبنان والسودان وغيرها والتحديات لمواجهة التداعيات الاقتصادي لتلك الأحدات، وهو ما أكده الرئيس السيسي اكد في كلمته علي توقيت انعقاد المنتدي حيث أنه وقت بالغ الدقة حيث قال الرئيس: “يعقد هذا المنتدى، في وقت يشهد العالم فيه، تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة.. تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها، بالإضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة، وهي مسئولية مشتركة في المقام الأول، يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال، بدور رئيسي باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد”.

ولفت نائب الشيوخ إلى حرص الرئيس على تسليط الضوء على أهمية تعاون دول البريكس في مواجهة التحديات العالمية، التي باتت تشكل تهديدًا كبيرًا للنظام الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن كل هذه التحديات التي ذكرها تتطلب تكاتف الجهود من أجل إيجاد حلول مبتكرة وشاملة لمواجهة الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، كأزمات الغذاء والطاقة، والتي أصبحت في صلب اهتمامات الدول، خاصة في ظل التغيرات المناخية.