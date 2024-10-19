حسام المندوه: الإماراتيون زملكاوية واللاعبون لا يحتاجون إلى حافز فى السوبر

كشف أمين صندوق نادى الزمالك ورئيس بعثة الفريق فى الإمارات حسام المندوه، استعدادات الفريق الأبيض لخوض مباراة الدور النصف النهائى أمام بيراميدز بكأس السوبر المصرى، والتى تقام غدًا «الأحد» بالإمارات.

وقال المندوه، فى تصريحات مُتلفزة: «بطولة السوبر الأفريقى انتهت ولا نتحدث عنها الآن، المدير الفني والفريق يركزون على هذه البطولة، وكل الجماهير تحلم بها، وأتمنى أن نعود من الإمارات باللقب».

وأضاف المندوه: «لاعبو الزمالك لا يحتاجون إلى حافز ويشعرون بعطش الجماهير لهذا اللقب، ورغم حصد الكونفدرالية والسوبر الأفريقى، الجماهير لا تكتفى بالبطولات، وتطلب حسم هذا اللقب، الجميع يشعر بالمسؤولية هنا ونطمئن الجماهير».

وتابع المندوه: «أشكر جماهير الزمالك الموجودة في كل مكان بالمطار وفندق الإقامة، وكل مكان نذهب إليه التاريخ هو من يتحدث، وأعتقد أن الإمارات زملكاوية، قابلت الكثير من جماهير الزمالك هنا، قابلت إماراتيين كثر أكدوا أنهم يشجعون الزمالك، وننظرهم فى الاستاد لتشجيع اللاعبين فى نصف النهائى ثم النهائى».

منافسة قوية مرتقبة بين المدارس التدريبية الأجنبية والوطنية، التى تستعد للمشاركة فى كأس السوبر المصرى المقرر إقامته فى الإمارات، خلال الفترة بين 20 إلى 24 أكتوبر الجارى، حيث تتسابق 4 أندية لحصد اللقب، الأهلى حامل لقب الدورى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر، بيراميدز حامل لقب الكأس تحت قيادة الكرواتى يورتشيتش، سيراميكا حامل لقب كأس الرابطة فى آخر نسختين تحت قيادة أيمن الرمادى، والزمالك الحاصل على الكارت الذهبى تحت القيادة الفنية للبرتغالى جوزية جوميز.