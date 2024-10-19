وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بالمنيا الجديدة

تابع شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بمدينة المنيا الجديدة، وذلك خلال زيارته التفقدية لعدد من المشروعات بالمدينة، ورافقه خلالها، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وأوضح وزير الإسكان، أن إجمالى عدد الوحدات السكنية بمحور منخفضى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة المنيا الجديدة، 13524 وحدة (559 عمارة)، تم الانتهاء من تنفيذ 10992 وحدة منها (456 عمارة)، وجارٍ تنفيذ الباقى، بينما يجرى تنفيذ 144 وحدة بمحور متوسطى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بالمدينة.

وشدد الوزير، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” الجارى تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة لمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، والالتزام بأعلى معايير الجودة، وتوفير الخدمات اللازمة لسكان تلك الوحدات.