وزير العمل ومحافظ الإسماعيلية يطلقان “مبادرة جسور لدعم التعليم المصري”

أطلق محمد جبران ،وزير العمل ،واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ،اليوم السبت ،”مبادرة جسور لدعم التعليم المصري ” ،التي تهدف إلى دعم دور المجتمع المدني في تطوير التعليم، بالمحافظة،باعتباره قضية وطن،شعبًا وحكومة..شارك في الاطلاق : الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمبادرة جسور،والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والسيد اللواء يسري عبدالله مساعد وزير التربية والتعليم لشئون هيئة الأبنية التعليمية ، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيليه،وعميد أركان حرب محمد فرج شعبان المستشار العسكري للمحافظ ،والدكتور محمود حمزة الرئيس التنفيذي والمؤسس العام لمبادرة جسور…

في كلمته توجه الوزير جبران بخالص التهنئة إلى محافظة الإسماعيلية،بمناسبة عيدها القومي الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام ،كما أكد تزامن إطلاق مبادرة جسور مع فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،لتتكامل معهما جهود الدولة المصرية من أجل تطوير مهارات الإنسان ،واعداده لسوق العمل،وتوفير حياة كريمة له ،وتنمية الروح الوطنية والانتماء لديه …وأكد الوزير على دعم وزارة العمل الكامل لهذه المبادرة الوطنية ،التي تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي الذي أصبح توجُّه عالمي..وقال الوزير إن الحكومة المصرية تتبنى هذه النماذج لمواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي على مستوى العالم،وتمنى أن تُحقق “جسور” ، أهدافها في إعداد فني متعلم بشكل جيد ومُتدرب، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية،ودعم المحافظة ،خلال الفترة المُقبلة في تجهيز عمالة ماهرة،تتماشى مع التطور الصناعي الذي تشهده ،لتسد احتياجات سوق العمل فيها ،سواء بالمناطق الصناعية الثلاث، بجانب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، علاوة على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب..

وأشار الوزير جبران إلى أن هذه المُبادرة الجديدة، تنطلق اليوم من تلك المحافظة العريقة،التي تتميز بالثقافة،وأسلوب الإدارة المتميز..كما تتميز بوجود جامعة مندمجة مع المجتمع المدني المحيط بها هي “جامعة قناة السويس”،لذا تتوفر لها كل مقومات النجاح،وستكون جسورًا جديدة تُساهم في محاور وأهداف “الجمهورية الجديدة” التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..