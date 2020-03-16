السيرة الذاتية لرجائى عطية النقيب العام للمحامين بمصر

كتب عادل شحتينو

محمد رجائي عطية عبده، وشهرته رجائي عطية، ولد في 6 أغسطس عام 1938 بشبين الكوم،بالمنوفية وحصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1959، دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1961، عمل بالمحاماة (1959 – 1961) ثم بالقضاء العسكري في وظائفه المختلفة وبالمحاكم العسكرية من ( 1961 – 1976).

وعمل رجائي بالمحاماة مرة أخرى من 1976 وحتى تاريخه، وقد أشترك في لجان الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين والمنظمات الدولية والإقليمية وفي العديد من المؤتمرات القانونية في مصر والخارج.

وساهم في عضو مجلس الشورى، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعضو إتحاد الكتاب، وخبير بالمجالس القومية المتخصصة، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، ورئيس مجلس إدارة جريدة المال.