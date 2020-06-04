النائبة التونسية عبير موسي لرئيس البرلمان: أنتم جزء من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ..و”الأهالي” تنشر الجلسة كاملة بالفيديو .

شنت النائبة في برلمان تونس ورئيسة “الحزب الدستوري الحر”، عبير موسي،امس الأربعاء، هجوما شديدا وجهت اتهامات خطيرة خلال جلسة لمسائلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي.وقالت النائبة التونسية للغنوشي خلال الجلسة “أنتم جزء من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين”.وأضافت عبير موسى قائلة: أنت كذبت على التونسيين أكثر من مرة.. الاغتيالات السياسية رجعت إلى تونس مع دخولهم البلاد”.وتساءلت أمام أعضاء البرلمان التونسي: “كيف دخل الغنوشي إلى تونس ولم يمثل أمام المحكمة رغم الأحكام ضده”.وطرحت “كتلة الحزب الدستوري الحر” في البرلمان التونسي “خارطة طريق” تتضمن سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

شاهد الجلسة كاملة هنا :