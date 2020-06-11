بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بالمحافظة لتنمية التعليم المجتمعي

كتب ابراهيم عبد الرؤوف

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التربية و جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بالمحافظة، حيث مثل الكلية قانونا الدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميد الكلية، ومثل الجمعية علي مبارك محمود رئيس مجلس إلادارة. وقال عزيز ان البروتوكول ركز علي سبل التعاون بين الجانبين في مجال تنمية قدرات معلمي مدارس المجتمع بمحافظة سوهاج، وتطوير مهاراتهم بناء علي تنسيق الاحتياجات التدريبية، والمشاركة في تنمية الوعي بالتعليم المجتمعي وضرورته، والاستفادة من قدرات طلاب كلية التربية في هذا المجال، والعديد من مجالات التعاون الأخرى. واشاد رئيس الجامعة بهذا التعاون ودوره في خدمة المجتمع التعليمي بالإقليم، وتدعيم فرص التعليم بمدارس التعليم المجتمعي لمن لم يتمكنوا في الالتحاق بالمدارس العادية. كما اوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عميد كلية التربيةد جهود الكلية في دعم جميع مؤسسات التعليم بالمحافظة، ومن بينها مدارس التعليم المجتمعي، والدور البارز للكلية في تنمية وتطوير قدرات المعلمين العاملين في هذا القطاع المهم من التعليم في الوقت الراهن . كما اشار علي محمود مبارك رئيس مجلس ادارة الجمعية، الى ان الإشراف علي مدارس التعليم المجتمعي والبالغ عددها ما يقرب من ٥٠٠ مدرسة علي مستوي الجمهورية من بينها ١٢٧ مدرسة بمحافظة سوهاج . كما ثمن الدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لخدمة المجتمع، دور كلية التربية في توفير الاحتياجات التعليمية للمجتمع المحيط ومؤسساته التعليمية ومن بينها مدارس التعليم المجتمعي والمشاركة في تنمية قدرات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم.