سوهاج استمرار أعمال تطهير المصالح وأماكن التجمعات والشوارع العامة

كتب ابراهيم عبد الرؤوف

أعلنت محافظ سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد. حيث قام مركز ومدينة المراغة برش وتطهير الشوارع بوحدة قروي شندويل، والوحدات الخدمية بالقرية، ومبنى الوحدة المحلية، ومكتب البريد، وماكينات الصرف الٱلي، كذلك تم رش وتطهير شوارع قرية الشيخ يوسف، وشوارع قرية البطاخ، ومكتب البريد، وبنك الإرشاد الزراعي، والوحدة الصحية، والاسعاف، وماكينات الصرف الٱلي، وشوارع قرية البطاخ وبني وشاح، ورش وتطهير العبارة ، ومرسي العبارة، وشارع النزلة ، وشارع النيل، والشوارع بقري “البهاليل، والعطوة، والعبادلة، مع رش واجهات مكاتب البريد بهم، ومركز شرطة المراغة، وشوارع قرية الشيخ شبل. وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بأعمال التطهير والتعقيم بالمصالح الحكومية والخدمية والشوارع والميادين بالمدينة والمصالح الحكومية والخدمية منها “مبنى الجوازات، والمرور، والسجل المدني، ومبنى إسعاف طهطا، والتأمينات، وقسم شرطة طهطا، ومركز شرطة طهطا، ومكاتب البريد، وشوارع ” الجيش، والجهاد، وشارع الثورة، ومداخل ومخارج المدينة، وميدان المحطة، والساحة الشعبية، وميدان زمزم، وميدان الثورة، وساحل طهطا والمجالس القروية التابعة. واستمر مركز ومدينة أخميم في تعقيم وتطهير الأماكن الحيوية والمصالح الحكومية واماكن حالات الاصابة بالفيروس، حيث تم تطهير منطقة مدرسة صلاح سالم، ومنطقة جامع مفتاح، وعدد من مداخل المنازل والشوارع الفرعية والرئيسية . وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بأعمال التطهير والتعقيم لمداخل ومخارج المدينة، وشوارع ” التحرير، والجمهورية، وشارع المركز، والمرسى السياحي، وشارع مجلس المدينة من الناحية الشرقية والغريبة، وحارة تقسيم الملعب، وشارع ٢٦ يوليو، والعبارة، وشارع مدرسة الشهيد حجازي الثانوية، وشارع مركز الشرطة، وشارع الشونة، وشارع أم الطبول مدخل المدينة الغربي، وشارع البحر الأعظم، ومحطة مياه الشرب، وسور المحكمة. وكذلك تطهير وحدة الإطفاء، والإدارة التعليمية بالبلينا، وشوارع المساكن الشعبية، وشارع المنشية، ومبنى التأمين الصحي، وشارع الشونة، وميدان الشهيد، وشارع جسر أبو فرج، والمركز الحضري، وشارع السكة الحديد، وشارع المنطقة الصناعية، ومزلقان السكة الحديد، وشارع محمد الامير، وتقسيم عبدالنبي، وتقسيم روحي، ومنطقة التنظيم، وبعض المنشآت الخدمية بدائرة المركز والقرى. وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج أعمال التعقيم والتطهير اليومية، حيث تم رش وتعقيم شوارع قرية روافع القصير، والشوارع والمنازل بعرابة أبو دهب، وشوارع نجع العمرات، ونجع حمد، ونجع النوبي، وشملت أعمال التعقيم والتطهير قرية جزيرة شندويل، وقرية تونس. واستمر حي شرق سوهاج في أعمال تطهير الشوارع ومداخل العمارات والمباني والمنشآت الحيوية في شوارع “الشايب، ١٦ الجديد، الشهيد يوسف محمد إبراهيم ومبنى شرطة النجدة، البنك الأهلي مقر لجنة زكاة دار الحبيب ومسجد الزهراء، وكذلك في شوارع “العدل، قيس بن عاصم سينا، القدس، ابن جندل، عبد المحسن أبو حجي، النبوي المهندس، ترعة باجا ومبنى سنترال الزهراء، وبريد الزهراء ومبنى الحي، كما تم تطهير شارع الإمام الشعراوي، المعتز بالله، الحمزه، سعد بن الربيع، وقسم شرطة ثان سوهاج، والنجدة، ونفق الدراسات، وشارع عثمان أبوزيد، وشارع زيدان عبد الحميد، وشارع عبد الرحمن الداخل، وشارع رفاعه الطهطاوي . وقام حي غرب سوهاج بأعمال التعقيم والتطهير بقطاع غرب ” شارع الصحافة، وشارع المقابر القديمة وحارة بركات، وحارة الوسطانى ” . وفي مركز ومدينة طما تم رش الشوارع، ومسجد الصحابة، وشارع ثابت، ونزلة القبيصي، ورش الحواري، ومسجد عباد الرحمن .