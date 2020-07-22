عهد جديد لقطاع الناشئين فى نادى الاتحاد السكندرى بعد تعثره سنوات

كتب احمد سلامة

اثار اختيار مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى جهاز تدريب واشراف جديد برئاسة الكابتن امام محمدين ارتياحا كبيرا اوساط جماهير النادى الذى طالب منذ سنوات بالاهتمام بهذا القطاع لاكتشاف مواهب جديدة للفريق الاول لكرة القدم بدلا من التعاقدات الباهظة الثمن للاعبين من خارج النادى . كان قطاع الناشئين قد تعرض لانتقادات عديدة خلال السنوات الماضية بعد ان فشل فى اضافة لاعبين من الناشئين الجدد فى مختلف الاعمار. من جهة اخرى عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اجتماعا بجهاز قطاع الناشئين لكرة القدم بفرع النادى بسموحة بحضور عدد من اعضاء مجلس الادارةورئيس القطاع الجديد أكد خلاله وقوفه ومجلس الادارة بكل قوة خلف قطاع الناشئين لكرة القدم بجهازه الجديد برئاسة الكابتن إمام محمدين ، و أنه على ثقة تامه بأستطاعة هذا الجهاز و قدرته على إحداث طفرة كبيرة و نتائج تليق بكيان زعيم الثغر و تاريخه الكبير . واضاف أن الأجهزة الفنية و الإدارية بالقطاع هذا الموسم فى حالة تقييم دائم و مستمر للوصول إلى أفضل النتائج و تحقيق الأهداف التي يأملها مجلس إدارة النادي و جماهيرزعيم الثغر.