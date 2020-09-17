الزراعة: جمع وتدوير أكثر من 575 ألف طن قش الأرز وتنظيم 496 ندوة ارشادية في 6 محافظات

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أصدرت تقريرها الأسبوعي حول جمع وتدوير قش الأرز.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بالوزارة انه تم جمع وتدوير قش الارز من مساحة 306 ألف و240 فدان وبلغت كمية القش 575 ألف و458 طن ويأتي ذلك في اطار بروتوكول التعاون الذي وقعه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة) والذي يهدف الى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الاثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف عزوز ان عدد مواقع تجميع قش الأرز 480 موقع في 6 محافظات حيث تم كبس 227 ألف و542 طن وتم فرم 105 ألف و909 طن وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 226 ألف و661 فدان.

مضيفاً انه تم عمل 201 كومة سماديه لإنتاج السماد العضوي وكذلك تم انتاج 219 طن اعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

مؤكدا انه تم تنفيذ 496 ندوة ارشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وارشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في انتاج الاسمدة والاعلاف غير التقليدية وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة وكذلك مخاطر حرق المتبقيات الزراعيه للمحاصيل الصيفيه

( الذره – القطن ).