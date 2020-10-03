مشايخ وعواقل وقيادات سيناء يهنئون الرئيس السيسي بانتصارات أكتوبر.. ويؤكدون رفضهم لدعوات التخريب

أكد مشايخ وعواقل وقيادات سيناء تأييدهم للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووقوفهم في مواجهة دعوات التخريب التي تقف وراءها جهات خارجية.

جاء ذلك فى المؤتمر الحاشد الذي نظمه أهالي مركز ومدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء امس الجمعة ، تحت رعاية اتحاد قبائل سيناء برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني رئيس الاتحاد وإبراهيم أبوشعيرة عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالشيخ زويد ورفح، وبحضور عدد من مشايخ القبائل والعائلات وعواقل المنطقة وعدد من المرشحين المحتملين لمجلس النواب القادم والمواطنين للاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد ، والاعلان عن دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.