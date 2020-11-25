كوكبة من مفكرين وكتاب وشعراء يناقشون الأدب والواقع علي أنغام الموسيقى: ملتقى الشربيني الثقافي ينطلق غداً بالقاهرة ويناقش علاقة الأدب والفن بالواقع

كمال زاخر يقود كتيبة الفكر المتسامح ..بمشاركة محمد فرج ومحمود قرني وشومان وعيد واسماعيل

تنطلق في الخامسة من مساء غدٍ الخميس 26-11 أعمال “ملتقى الشربيني الثقافي” -الذي أسسه الزميل والكاتب الصحفي المصري محمود الشربيني في أكتوبر 2020 -في نسخته القاهرية.الملتقى الذي يحمل شعار “شمعة تقاوم العتمة” يهدف -كما يقول مؤسسه – إلي نشر الثقافة والفكر وتجييش الوعي وشحذ الهمم من أجل النهوض والبناء ،ليس التشييد العمراني والخدمي وإنما بناء الإنسان نفسه، من خلال التركيز علي الجذب الثقافي والمعرفي وإبراز أهميته في مواجهة الهجمات الشرسة الساعية لمسخ الذائقة المصرية وتفريغها من كل القيم والمضامين التي ميزت شخصية مصر والمصريين علي مدي عقود.ويضيف الشربيني بعداً أخر للصورة بتأكيده علي أهمية أن يتثقف الناس- مستذكرا هنا مجموعة مقالات شهيرة حملت هذا العنوان كتبها الأديب المرموق الدكتور يوسف إدريس رائد القصة القصيرة ؛ففي الثقافة مكافحة لظلمة العقل وتصحر الوجدان ومقاومة للتطرف والإرهاب وهما أعتي ماتواجهه المجتمعات الإنسانية اليوم ومصر في القلب منها ؛بكل جراحها النازفة وكل شهدائها ومحاولات استهدافها التي لم تتوقف حتي اليوم .

يعقد الملتقي أعماله وينظم فعالياته بحضور كوكبة من المفكرين والشعراء والأدباء والفنانيين والمثقفين المحاربين لأفكار الجهل والتخلف وثقافة التراجع والإنكفاء في مواجهة الفاشية والدينية بوجه خاص .ويستهل الملتقى أعماله بندوة ثقافية مهمة تطرح سؤال اللحظة وهو هل الأدب والفن يملآن ويعوضان الفراغ الحالي ؟هل بإمكان الأدب والفن والإبداع يعوضان غياب الحراك السياسي ؟ويتحدث في الندوه المفكر الوطني كمال زاخر المعروف باعتداله كونه أحد رموز التسامح الثقافي ، والكاتب الصحفي والمؤلف المسرحي محمد فرج أمين العمل الجماهيري بحزب التجمع ، والشاعر والكاتب المرموق ذو المذاق الشعري المختلف محمود قرني ، والشاعر الكبير مسعود شومان المعجون بتراب الوطن والملتحم بالناس والأرض والنيل؛والشاعر الوطني العروبي الكبير والناقد والكاتب المعروف مختار عيسي ، والشاعر والكاتب والناقد د . محمد السيد إسماعيل والناقد المتميز والقريب من الأجيال الجديدة وصاحب أهم القراءات الحديثة في التراث الشعري والأدبي والفكري د. محمد عبد الباسط عيد.

يكتب أيضا للملتقي عدد من الشعراء البارزين مثل الشاعر نادي حافظ وهو يقيم في الكويت حاليا ،وهويطل علي وطنه و يعبر عن رؤية المصري له من غياهب غربته.كما يلقي الضوء علي موهبة جديدة هي الشاعرة ميادة الشربيني ، وتكتب الشاعرة المعروفة عبير الجندي قصيدة خصيصا تنشر لأول مرة في الملتقي.ك يلقى الضوء علي أكثر من موهبة شعرية ،إذ يتيح الفرصة لأشعار الموهبه ميادة الشربيني وشاعر قرية طحانوب شوقي نسيم.

مفاجأة الملتقي في مشاركة الرسامة والكاتبة والروائية الفلسطينية تغريد أشقر حبيب بلوحة زيتية أرسلتها للملتقي ،وفي الموسيقي العصرية التي تقدمها الفنانة المبدعه رشا يحيي والغناء الثوري المقاوم الذي يقدمة الفنان ناصر النوبي وفرقة الجميزة الشهيرة والمكونة منه ومن الفنانة يم سويلم وهي صوت ذو طبيعة خاصة جدا

وقد لبت الفنانة الكبيرة صاحبة الإبداع الموسيقي الفريد رشا يحيي الدعوة للحضور والمشاركة ، والفضل في هذا يعود الي والدتها الشاعره المرموقة علا مكاوي، التي يتوقع أن تثري الملتقى بأشعارها المتميزة