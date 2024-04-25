المحامية نهاد أبو القمصان: أشغال شاقة وكامل العدد+١ دراما قدمت حالة راقيه للعلاقات الأسرية

أشادت المحامية نهاد أبو القمصان بعملين دراميين تم عرضهما ف شهر رمضان ٢٠٢٤ ” وهما مسلسل أشغال شاقة ومسلسل كامل العدد+١” مؤكدة أنهما قدما حالة راقيه جدا فى العلاقات الأسرية مشيرة إلى أهمية التنوع في الأدوات الإعلامية فى تناول دراسة ” الأعراف الإجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر ” مثل وسائل التواصل الإجتماعي ..جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الجلسة الثالثة من مؤتمر “الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة” التى نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) والبنك الدولي ، واستضافتها مكتبة الاسكندرية.

وشددت ابو القمصان على أهمية وجود قانون قابل للتطبيق ويطبق بجدية ملزم المجتمع ، مشيرة فى ذلك إلى قضايا الإبتزاز الإلكتروني وانها قد تستغرق ١٥ شهر فى النيابة العامة مؤكدة على ضرورة اهتمام الدولة بتدريس مفهوم الأمية المالية منذ الطفولة ، وأشارت إلى وجود مجموعة من المؤسسات الضخمة التى تعمل فى القطاع الزراعي وتوفر بيئة آمنة للسيدات مما يعظم من مشاركة المرأة في سوق العمل.

فيما ناقشت الجلسة توصيات دراسة” الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر ” الذى تم اعدادها ضمن انشطة مرصد المرأة المصرية .

و أشارت الدكتورة مايا مرسي أنه عند اعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ كانت نسبة الشمول المالي للمرأة ٩٪؜ ، وكان الهدف هو الوصول إلى ثلاثة اضعاف هذا الرقم ليصل إلى ٢٧٪؜ عام ٢٠٣٠ ، مشيرة الى أن معدل النمو للشمول المالي للمرأة وصل حاليا الى ٢٤٤٪؜ ،مشيدة بدور البنك المركزي في تحقيق ذلك ، لافتة الى أن فكرة نشر الثقافة المالية في المدارس سيؤدي الي إحداث طفرة كبيرة في المجتمع .

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بدور المحامية نهاد أبو القمصان في التأثير في فكر مختلف الأجيال بالمجتمع من خلال برنامجها ” حكايات نهاد ” الذي تقدمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لافتة إلى الدور الكبير والهام الذى تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في رفع الوعي حاليا بين الأفراد في المجتمع .