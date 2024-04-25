مركز بصيرة: الأعراف الاجتماعية في  المجتمع المصري غير مواتية لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية

أكدت الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة أن منظومة الأعراف الاجتماعية في المجتمع المصري غير مواتية لزيادة المشاركة الاقتصادية للمراة..مشيرة إلى أن تقرير الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل ركز على مؤشر الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، و يعتمد على خمسة محاور هم حق المرأة في العمل، ودور المرأة داخل وخارج الأسرة، ودور الرجل،و ظروف العمل، والتمييز ضد المرأة في العمل.. جاء ذلك خلال مشاركتها فعاليات ندوة ” الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادى للمرأة” التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) والبنك الدولي ، واستضافته مكتبة الاسكندرية.

واستعرضت د.حنان جرجس نتائج التقرير حيث يرى 89% من المصريين أنه عندما تقل فرص العمل يجب إعطاء الأولوية للذكور عن الإناث، كما يرى 69% أن الستات لاتصلح للشغل إلا فى أعمال معينة، كما يرى 76% أن السبب الأساسي إللي يجعل المرأة تعمل هو الحاجة المالية لأسرتها، ولم تتجاوز قيمة مؤشر الأعراف الاجتماعية 45 نقطة مئوية مما يعكس منظومة أعراف اجتماعية غير مواتية للتمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية، وتوضح النتائج ايضا أن قيمة مؤشر الأعراف الاجتماعية أعلى بين الإناث مقارنةً بالذكور، وبين الأعلى تعليماً مقارنةً بالأقل تعليماً.

و أشارت جرجس إلى أن الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة أكثر إيجابية بين الإناث مقارنةً بالذكور، وأن تصورات المرأة المصرية عما يعتقده المجتمع تجاه المشاركة الاقتصادية للمرأة أكثر إيجابية مما يعتقده الذكور، كما تشير المؤشرات الفرعية للأبعاد الخمسة إلى أن مؤشر حق المرأة في العمل هو الأكثر إيجابية بينما التمييز ضد المرأة في العمل هو الأكثر سلبية.