هل تنتهى رحلة البحث عن سرير رعاية مركزة  بعد انشاء مجمع طبى للرعايات بكل محافظة؟!

كشف تقرير رسمى صادر من وزارة الصحة أن لدينا أزمة مفجعة فى أسرة الرعاية المركزة فحسب التقرير أن العثور على سرير يستغرق من 60 إلى 70 ساعة فى المتوسط.

وأضاف التقرير الذى تم رفعه لوزير الصحة أن ما يتم تحقيقه من تسكين الحالات لا يزيد عن 80 % من الطلب فى محافظة القاهرة الكبرى؟!..ولم يذكر التقرير مصير المرضى فى المحافظات الأخرى ؟!ومصير مرضى الحالات الحرجة والجلطات والحوادث الذين ينتظرون نحو 70و80 ساعة من أجل البحث عن سرير رعاية ؟!

أصدر قرارا بشأن اطلاق مبادرة للقضاء على أزمة انتظار قوائم الإنتظار وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، هذا بالإضافة إلى موافقة الوزير الصحة على سرعة الانتهاء من التجهيزات واقتراح (إنشاء مجمع طبي للرعاية المركزة في كل محافظة.

ونص القرار على ضرورة الاستفادة من المستشفيات المتاحة ذات الكثافة البسيطة لتحويلها لمراكز غرف عناية مركزة بشرط التأكد من التجهيزات للتشغيل مثل أجهزة الرنين والأشعة المقطعية وتنك الأوكسجين وشبكات الغاز بخلاف تواجد كل الأطقم الطبية المتخصصة.

وأعلن القرار أن هذا النظام سيوفر 70 سريرا جديدا تدخل الخدمة في كل محافظة،

قرر الوزير إقامة مجمعات طبية للرعاية على أن تكون الغرفة يوميا ٤٥٠٠ جنيه ,ووافق أيضا على (استحداث كود ببرنامج نفقة الدولة) خاص بتكلفة تشغيل الرعايات وهو بمبلغ 22500 جنيه لمدة 5 أيام حيث تتكلف الليلة الواحدة 4500 جنيه موزعة على مجهودات الأطباء والعلاج والأشعة والتحاليل والمعامل والمستلزمات الطبية.

وتعليقا على ذلك أصدرت جمعية الحق في الدواء بيانا أكدت فيه أن القرار توقف عن الخمس أيام الأولى ولم يذكر باقي الأيام أو كيفية المحاسبة إن تتطلب أن يظل المريض بغرفة العناية المركزة.

وكشف د”محمد حسن خليل”منسق لحنة الحق فى الصحة أن أزمة نقص آسرة الرعاية المركزة أحد نتائج تدنى المخصصات المالية لقطاع الصحة فى مصر فالانفاق على الصحة لا يتجاوز 1,25 % من الناتج القومى المحلى فى حين أن متوسط الانفاق العالمى يصل ألى 6% مشيرا إلى عدد الآسرة فى القطاع العام والخاص لا يتجاوز 12 ألف سرير .