139 شهيداً في غزة بينهم 39 طفلا و22 امرأة منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع
قال الدفاع المدني بقطاع غزة إن عدد الشهداء في القطاع جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 139 شخصا، بينهم 39 طفلا و22 امرأة.وأشار الدفاع المدني إلى ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ بغزة إلى 10 شهداء، بعد انتشال جثتي طفلين.
وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 130 شخصا لقوا حتفهم في غزة منذ يوم الاثنين ، بينهم أطفال ونساء، وأصيب اكثر من 900 آخرين.هذا وجدد الطيران الإسرائيلي غاراته الجوية على غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.
الإبادة الجماعية او “الحل الأخير” Final Solution
هذه نوعية الحلول التى تمارسها الانظمة الفاشية فى جميع العصور وتبررها فى اطار “حق الدفاع عن النفس” ضد الارهاب. ما تمارسه اسراييل هو تعريف الارهاب. قذفت اسراييل احد الأبراج السكانية وتسببت فى انهياره بجميع سكانه بحجة ان صواريخ أطلقت من هذا المبنى والذي يمثل “عقوبة جماعية”. هذا المنطق يمكن امتداده ليشمل حى باكمله او حتى مدينة باكملها (كما حدث فى الفالوجا اثناء الغزو الامريكي للعراق). هل كان بامكان اسراييل القيام بتلك الاعمال الارهابية بدون تاييد الولايات المتحدة؟