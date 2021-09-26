استعدادًا لودية ليبيريا.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر قبل مباراتي ليبيا: 6 غيابات عن قائمة منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة الفراعنة للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر اقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل بستاد الجيش ببرج العرب، فى اطار استعدادات منتخب مصر لخوض مباراتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم يومي 8، 11 أكتوبر المقبل.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبو جبل (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) محمد صبحي (فاركو)

المدافعون: أحمد فتوح (الزمالك) محمد عبد الشافي (الزمالك) محمود حمدي الونش (الزمالك) أيمن أشرف (الأهلي) علي جبر (بيراميدز) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أحمد توفيق (بيراميدز) أكرم توفيق (الأهلي).

لاعبو الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) عمرو السولية (الأهلي) طارق حامد (الزمالك) مهند لاشين (طلائع الجيش) محمد مجدي أفشة (الأهلي) عبد الله السعيد (بيراميدز).

المهاجمون:محمد شريف (الأهلي) مصطفى فتحي (الزمالك) رمضان صبحي (بيراميدز) ابراهيم عادل (بيراميدز) أحمد زيزو (الزمالك) أحمد سمير (طلائع الجيش).

وقد قرر المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش، حصول اللاعبين الذين وقع الاختيار عليهم على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، وشكر الأندية على سرعة الاستجابة.

كيروش، كان قد أعلن في وقت سابق قائمة المحترفين المبدئية وضمت كل من، محمد صلاح، أحمد حجازى، أحمد حسن كوكا، محمد الننى، مصطفى محمد، سام مرسى، عمر مرموش، أحمد ياسر ريان، كريم حافظ.

وبذلك تكون قائمة منتخب مصر، قد شهدت غياب بعض العناصر التي تواجدت في معسكر الفراعنة الماضي، وكذلك بعض اللاعبين الذين تألقوا مع أنديتهم في الفترة الأخيرة وكان متوقع انضمامهم لقائمة المنتخب الوطني في المعسكر المقبل.

أبرز الغائبين عن قائمة منتخب مصر استعدادًا لودية ليبيريا، صلاح محسن مهاجم الأهلي رغم تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار في الفترة الأخيرة، كما أنه كان متواجدًا ضمن قائمة الفراعنة في المعسكر الماضي قبل مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم.

أيضًا من من العناصر التي غابت عن قائمة منتخب مصر اللاعب أحمد عبد القادر صانع ألعاب الأهلي والذي تألق بشكل كبير مع فريق سموحة في الموسم الماضي، كما ظهر بمستوى رائع مع الأهلي في أولى مبارياته ضد فريق انبي أمس وكان أحد العناصر التي ساهمت في فوز المارد الأحمر بالمباراة.

وغاب أيضًا عن قائمة منتخب مصر طاهر محمد طاهر نجم الأهلي والذي تواجد في قائمة الفراعنة في المعسكر الماضي، ويغيب أيضًا زميله حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر والذي يعاني من إصابة عضلية أبعدته عن تدريبات فريقه ومباراة انبي أمس السبت بكأس مصر، ولا يزال يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة للملاعب.

كما غاب أيضًا عن قائمة منتخب مصر عمر جابر الظهير الأيمن لفريق طلائع الجيش، والذي كان ضمن العناصر المستدعاة في قائمة الفراعنة خلال مباراتي أنجولا وكينيا وحالت إصابته بوعكة صحية دون مشاركته مع المنتخب.

ولم ينضم أحمد فتحي نجم بيراميدز لقائمة منتخب مصر رغم تألقه مع الفريق السماوي في المباريات الأخيرة وبعدما تردد اسمه للتواجد ضمن قائمة الفراعنة في المعسكر المقبل خاصة وأنه من العناصر أصحاب الخبرات الكبيرة ووجوده كان سيفيد المنتخب في المرحلة المقبلة.