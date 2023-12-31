عضو بالنواب يطالب الحكومة بالتطبيق العملي لقرارات السيطرة على الأسعار

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة باعتبار 7 سلع جديدة كسلع استراتيجية، قرار مهم وفي توقيت تعاني فيه الأسواق من حالة اضطرابات كبيرة وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الأرز والسكر، والتي تعد سلع تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأضاف “هندي”، أن إعلان 7 سلع وهي السكر والأرز وزيت الخليط واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، كسلع استراتيجية، أمر من المفترض أن يحدث استقرارًا في أسعار السلع، التي من المفترض أن تباع بسعر عادل، وهذا لا يتعارض مع فكرة السوق الحر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إعلان السلع الاستراتيجية أمرًا وإن كان يشكل ضرورة، إلا أن التطبيق يشكل ضرورة أكبر، حيث أن هناك بعض السلع أعلنت في وقت سابق كسلع استراتيجية، لكن شابها اضطراب في السوق وارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها.

وتابع النائب قائلا: “ومن هنا تأتي أهمية المتابعة العملية لقرارات الحكومة، خاصة من خلال اللجنة التي أعلن رئيس الوزراء عن تشكيلها لمتابعة تطبيق القرارات على أرض الواقع”.

وثمن النائب عمرو هندي، قرار الحكومة بمراجعة شهرية لأسعار السلع، والذي من شأنه تحقيق السعر العادل للسلع الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة التنسيق والمتابعة من الحكومة مع المصانع والمنتجين، حتى لا نرى تلك الفجوة بين تكلفة إنتاج السلع وقيمتها بالأسواق.