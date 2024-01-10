وزير الصحة يبحث مع المدير التنفيذي لشركة «سيمنز» سبل التعاون لدعم القطاع الصحي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان

” فيفيك كانادي”، المدير التنفيذي لشركة «سيمنز هيلثنييرز» للشرق الأوسط وأفريقيا ، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين لدعم القطاع الصحي.

أشاد الوزير بالتعاون بين شركة «سيمنز هيلثنييرز» والوزارة في إقامة أول معمل محاكاة للتدريب على أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي في المعهد الفني الصحي بمحافظة الإسماعيلية، والذي يعد أول معمل من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المعمل مزود بأحدث المعدات والأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تتيح كافة الفحوصات المعملية و كذلك سيتيح الفرصة للفنيين على التدريب على استخدام أحدث أجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي، لافتًا الى بحث التعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة «سيمنز هيلثنييرز» للإعداد لدبلومة معتمدة خاصة للفنيين ومشغلي أجهزة الرنين والأشعة المقطعية بما يسهم في رفع كفاءة مقدمي تلك الخدمات وتحسين مستوى الخدمة الطبية التي يحصل عليها المواطن.

ولفت “عبدالغفار ” إلى إنه في إطار استمرار العمل بمبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم الصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبناء على قصص النجاح التي حققتها تلك المبادرة على أرض الواقع، ستقوم شركة «سيمنز هيلثنييرز» بالتعاون مع الوزارة وهيئة الشراء الموحد بتوفير عدد 90 وحدة ماموجرام الخاصة بتصوير الثدي، وهي عبارة عن 10 وحدات متطورة و80 وحدة خاصة بإجراء المسح للسيدات وسيتم توزيعها على جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير عدد 6 سيارات متنقلة ومجهزة بوحدة الماموجرام وذلك لتسهيل تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة في المناطق النائية بما يساهم في توسيع دائرة المسح والكشف على النساء والاكتشاف المبكر للمرض وتقليل نسبة الإصابة في المراحل المتقدمة.

وأشار “عبدالغفار ” الى أن الوزير وجه خلال الاجتماع بإطلاق حملة إعلامية موسعة بالتعاون مع شركة «سيمنز هيلثنييرز» في كافة محافظات الجمهورية لتوعية النساء بضرورة الكشف المبكر على سرطان الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة وذلك لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء وحثهن على الكشف.

وأوضح “عبدالغفار” انه بالتعاون مع الشركة وهيئة الشراء الموحد سيتم ميكنة أجهزة المعامل المركزية بمدينة بدر بأحدث النظم التكنولوجية الذكية، وكذلك سيتم تزويد تلك المعامل بأحدث أجهزة كواشف التحليل والتي من شأنها توحيد مواصفة الكشف عن المواد المخدرة، مشيرا إلى تخصيص دور كامل في المبنى الإداري الملحق بمقر المعامل الجديد لإقامة “أكاديمية سيمنز” لتدريب الفنيين والكيميائيين وفقا لأحدث البرامج التدريبية في هذا المجال.

وقال “عبدالغفار” إن الاجتماع تطرق إلى مقترح إنشاء أول مستشفى افتراضي في مصر والشرق الأوسط تكون تابعة لوزارة الصحة والسكان وذلك بالتعاون مع شركة «سيمنز هيلثنييرز»، بحيث تدعم التشخيص عن بعد وفقا لأحدث البرامج الذكية المتطورة في هذا المجال وقد وجه الوزير فى هذا الصدد بزيارة نموذج لهذا المستشفى بالنمسا للتعرف على النظم الحديثة المتبعة ونقلها إلى مصر.