” سويلم”: ندرة المياه مثيرة للقلق ومن المتوقع أن تتفاقم بسبب التغيرات المناخية

أشار دكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، لتحديات المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تضم أكثر من ٥١٠ مليون شخص ، ويعيش بها ٦٠% من سكان العالم الذى يعانون من الفقر المائى بحصة فرد تقل عن ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً ( يعيش معظمهم في مناطق جنوب وشرق المتوسط ) ، وتُعد ندرة المياه في منطقة المتوسط مثيرة للقلق ومن المتوقع أن تتفاقم بسبب التغيرات المناخية في المستقبل مما قد ينتج عن ذلك العديد من التوترات الاجتماعية ، هذا بخلاف تأثر منطقة المتوسط بشكل خاص بتغير المناخ وتهديد ذلك لقطاع المياه ، وما ينتج عن ذلك من تراجع إنتاج المحاصيل وزيادة التصحر لا سيما في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي من البحر المتوسط ، هذا بخلاف تأثير تغير المناخ كحافز للهجرة خاصة من الجزء الجنوبي من المنطقة .

وأضاف سويلم، أنه وفى ضوء التأثيرات الغير متوقعة لتغير المناخ على كميات الأمطار فى منابع الأنهار ، فإن الأمر يتطلب تعاوناً أكثر فاعلية بين الدول المتشاطئة على الأنهار المشتركة؛ جاء ذلك خلال مشاركة وزير الرى فى الجلسة الوزارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات الدورة الخامسة من “منتدى البحر المتوسط للمياه” المنعقد اليوم الإثنين الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٤ بالعاصمة التونسية “تونس” .