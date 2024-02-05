نقيب الفلاحين: استغلال التجار السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار 

شهدت أسعار البقوليات ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية حيث وصل سعر الكيلو الفاصوليا النشفة إلى 140 جنيها ،والعدس 72 جنيها والفول 60 جنيها أرجع حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين هذا الارتفاع إلى استغلال التجار موضحا أن كافة أسعار البقوليات انخفضت انخفاض كبير بعد انهيار أسعار الدولار في السوق السوداء فانخفض طن الفاصوليا بعدما تخطي الـ 100 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه مما يؤكد أن الإستغلال كان السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار

وأضاف عبدالرحمن أن الفاصوليا من البقوليات الحساسه واكثر المحاصيل إصابة بالأمراض الفطرية وتنمو عادة في الأجواء الدافئه ولذا يفضل عدم زراعة الفاصوليا مكان الفاصوليا إلا بعد 3 سنوات علي الأقل للوقاية من الأمراض الفطرية.

واضاف أن الفاصوليا حساسه للملوحه وحساسه للكالسيوم ولذا لا تزرع في التربة الجيرية وتحتاج الي أراضي خصبة قليلة الملوحة .

وأشار “ابو صدام” أن الفاصوليا تزرع في عروتين عروة صيفي في شهري فبراير ومارس وتحصد في شهر مايو و عروة خريفية تزرع في أغسطس وسبتمبر وتحصد في نوفمبر وتحصد الفاصوليا اما خضراء بعد 55 يوم او ناشفه بعد 90 يوم ويمكن زراعتها تحت الاغطية البلاستيكية في شهري أكتوبر ونوفمبر ومن أنواعها نبراسكا وجيزه 3 واكزبرا وبرونكو ونزرع منها بمصر نحو 70 الف فدان ونصدر أكثر من 12 الف طن كل عام وينتج فدان الفاصوليا نحو 4 طن قرون خضراء ونحو طن فاصوليا في حالة حصادها ناشفه