الحكومة توافق على اقتراح نائب التجمع بإنشاء أول مدرسة للمكفوفين ببولاق الدكرور

وافقت الحكومة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلب الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بشأن إنشاء أول مدرسة للمكفوفين بحي بولاق الدكرور، وذلك على قطعة أرض بمساحة 11 قيراط بشارع المعرض المتفرع من شارع ناهيا، وذلك نظرًا لحاجة المنطقة للمدرسة.

وقال عضو مجلس الشيوخ في المذكرة الإيضاحية لطلب الاقتراح: إن منطقة بولاق الدكترور أحد أكثر الأحياء تكدسًا وكثافة سكانية ضمن النطاق الجغرافي لمحافظة الجيزة بما يمثله الأمر من احتياج لمستوى وعدد متنوع من المنشآت التعليمية والمدارس التي تيسر الحق في اتعليم لصالح المواطنين وتعزز من وجود تلك المدارس في مناطق قريبة من احتياجات الأسر، وتستهدف بخدماتها تنمية المهارات التعليمية وتعزيز الدعم لصالح الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالنظر لخريطة توزيع المدارس وتنوع مجالاتها بالمنطقة؛ وجدنا أن حي بولاق الدكرور يخلو من وجود مدرسة متخصصة للمكفوفين تقدم خدماتها التعليمية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من تلك الفئة وفقًا لمعايير الإتاحة والكفاءة النوعية وفي ظل الشكاوى المتنوعة من ندرة المدارس والأماكن للطلاب المكفوفين داخل فصولها كمظهر من مظاهر العجز التي تستدعي ضرورة المعالجة والتصحيح.

واستكمل النائب في المذكرة الإيضاحية؛ أنه بالنظر لوجود قطعة أرض تابعة لأملاك الأوقاف بشارع المعرض المتفرع من شارع ناهيا، بمساحة إجمالية تبلغ 11 قيراط، تصلح لتنفيذ مشروع إنشاء مدرسة للمكفوفين ويمكن لها أن تمثل حلًا نهائيًا لتلك المشكلة التي يعاني منها أهالينا بالدائرة.