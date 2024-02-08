مشروعات البرلمان توصي للحكومة بسرعة إنهاء التقييمات وصدور حركة الترقيات للعاملين بجهاز تنمية المشروعات

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي؛ رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالتوجيه لللرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بسرعة إنهاء التقييمات وصدور حركة الترقيات في الجهاز في مدة أقصاها 15 يوما وذلك لصرف مستحقات العاملين بجهاز تنمية المشروعات لمواجهة الظروف المعيشية لهم حيث أن هذه المستحقات مرتبطة بالتقييمات.

وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بأن اللجنة عقدت اجتماعا لاستكمال لسلسلة اجتماعاتها لمناقشة خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمرحلة القادمة وما تم تنفيذه من توصيات اللجنة خلال دور الإنعقاد الحالي.

وأشار “مرعي” أن تلك التوصيات حرصاً من اللجنة علي موظفي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ونظراً للشكاوي المتعددة منهم بعدم صدور التقييمات والترقيات منذ أكثر من 3 سنوات

جدير بالذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عقدت 16 اجتماعا على مدار أسبوعين، بحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية لدراسة دعم المشروعات الصغيرة في مصر في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية.