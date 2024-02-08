محمد صلاح يتعافى من الإصابة وأنباء عن ظهوره أمام بيرنلي

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم «الخميس»، عن موعد عودة النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول، حيث يعاني قائد منتخب مصر من إصابة تعرض لها في بطولة كأس أمم أفريقيا «كوت ديفوار 2023».

كان محمد صلاح، قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية مع منتخب مصر أثناء لقاء منتخب غانا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابى (2-2)، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وكشفت صحيفة «ليفربول إيكو» والمقربة من نادي ليفربول، أن صلاح قد يعود للمشاركة في مباراة بيرنلي المقبلة، وفي حال عدم حدوث ذلك من الممكن أن يتواجد على مقاعد البدلاء في لقاء يوم «السبت» المقبل.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن صلاح يتعافى حاليًا من الإصابة حيث تواجد في مقر النادي وهو يخضع لتدريبات تأهيلية في إشارة إلى اقتراب موعد مشاركته مع الفريق.

وكان صلاح غادر معسكر منتخب مصر أثناء بطولة كأس أمم أفريقيا بطلب من جانب نادي ليفربول، حيث أعلن يورجن كلوب المدير الفني للفريق غياب «مو» عن مباراتي تشيلسي وآرسنال بسبب الإصابة.

وصرّح مصدر في نادي ليفربول أمس «الأربعاء»، أن صلاح يخضع لتدريبات تأهيلية مكثفة أملاً في مشاركته بلقاء بيرنلي المقبلة والتي تقام يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف فريق ليفربول منافسه بيرنلي يوم «السبت» المقبل، على ملعب «آنفيلد» فى الأسبوع الـ24 من منافسات الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2023-2024.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد (51 نقطة) بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي والذي يمتلك مباراة مؤجلة ضد برينتفورد.