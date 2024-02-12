مدير القوافل: إطلاق 167 قافلة طبية بجميع المحافظات خلال فبراير الجاري

أكد الدكتور” محمد غباشي” ، مدير عام إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان أنه تم إطلاق 167 قافلة طبية خلال شهر فبراير الجاري بجميع المحافظات، بهدف التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، مشيراً إلى أن القوافل تتضمن تقديم الخدمات الطبية من كشف وعلاج في تخصصات النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.

وأوضح أنه يتم نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بالتفصيل بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.