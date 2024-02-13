المغاوري يقترح تكليف العنصر النسائي من الأطباء الصيادلة والتمريض بمحافظاتهم

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى وزير الصحة بشأن القواعد المعمول بها في تكليفات الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة.

وقال الطلب: إنه من منطلق الحرص على تحقيق الاستقرار لعائلة وبيئة العمل الآمنة وصولًا إلى إتاحة الظروف الملائمة لتقديم الخدمة الأفضل، وفي ذات الوقت الحرص على أمن وسلامة واستقرار مقدم الخدمة، مع ارتفاع تكاليف الحياة، وبخاصة في حالة الاغتراب، وأخذًا بقاعدة التوزيع الجغرافي المعمول بها في التنسيق الجامعي؛ اقترح نائب التجمع أن يكون التكليف العنصر النسائي من الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، التمريض، والفنيين الطبيين، بمحافظاتهم إذا تعذر يكون في المحيط الجغرافي من خلال المحافظات المجاورة، بدلًا من الشرط المعمول به حاليًا والذي يشترط أن تكون متزوجة، مما يدفعهن إلى اللجوء أحيانًا لقعد القران استنادًا لهذه القاعدة.