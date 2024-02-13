زراعة الشيوخ: دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الوطني يضمن الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن خطة جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، والتى جاء أبرزها أن تعقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصون من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، مشيرا إلي أهمية مشاركة الحكومة في تلك الجلسات، لضمان عرض كافة وجهات النظر والوصول لتوصيات قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.

وقال الجبلي إن استكمال فعاليات الحوار الوطني، لاسيما في المحور الاقتصادى بشكل أعمق وأشمل وفقا لدعوة الرئيس السيسي، خطوة هامة وضرورية من أجل الوصول إلى حلول عاجلة للتحديات التى تواجه الاقتصاد المصري حاليا.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب دراسة واقعية وطرح كافة وجهات النظر، وآليات استكمال جهود الدولة في مواجهة تلك التحديات والنهوض بالوضع الاقتصادى.

ورأى الجبلي، أن التوسع فى الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، يجب أن يكون أولوية هامة، مستشهدا بقطاع الزراعة والذى يرتبط أيضا بقطاع الصناعة من خلال مجال التصنيع الزراعي.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بالفعل قامت الدولة بجهود تنموية غير مسبوقة، ويتبقي بعض الخطوات لحصاد تلك الجهود من خلال تذليل بعض العقبات أمام خطط التنمية والإنتاج، ليتم التوسع في حجم الإنتاج بزيادة حجم الاستثمارات والصادرات المصرية علي حساب الاستيراد من الخارج.

وأكد الجبلي، أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ودعوتهم للبدء في تنفيذ توصيات الحوار الوطنى سواء من خلال الإجراءات أو إعداد مشروعات قوانين، خطوة جيدة تؤكد الجدية في الحوار الوطني، لمواجهة التحديات الاقتصادية.