المغاوري يسأل الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة مصر 20\2030 بعد مضي 4 سنوات

قدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء بشأن خطة التنمية المستدامة مصر 20\2030، وخاصة بعد مضي أربع سنوات من الخطة، وما تم إنجازه من المستهدفات في الخطة، وما هي المعوقات، ومدة انعكاس اتساع الفجوة الدولارية والأزمات الداخلية والإقليمية والدولية على مراحل تنفيذ الخطة، وما هي الإجراءات والتدابير المتبعة، والالتزام بالخطة وهل هناك سياسات، وإجراءات لتعديل مراحل الخطة زمنيًا وماليًا.

وتساءل المغاوري أيضًا حول مدى التزام الجهات والوزارات بتوجهات خطة مصر 2030 في العمل الحكومي، والبرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها؟