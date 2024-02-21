وزير الصحة يستجيب لمطالب النواب بسرعة تجهيز وتشغيل مستشفى كوم أومبو وتسليمها لهيئة الرعاية

طالب الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبدالحميد الذي يقوم بزيارة لمحافظة أسوان لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة بإغلاق قسم الرعاية بمستشفى كوم أمبو العام وتحويلها لرعاية متوسطة وتحويل الحالات لمستشفى الصداقة والمسلة لنقص المستلزمات الطبيه اللازمه داخل غرف الرعاية المركزية وكذلك سرعه مد المستشفى بالمستلزمات الطبيه المطلوبة.

كما كلف وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار مساعديه تلبيه مطالب الوفد البرلماني من صحه النواب، ووجه الدكتور أحمد سعفان رئيس القطاع العلاجي بوزارة الصحة بناء علي توصيات اللجنة البرلمانية من صحة النواب بسرعة بنقل المرضى من مستشفى كوم أومبو لمستشفيات المسلة والصداقة وتحويل قسم الرعاية المركزية إلى رعاية متوسطة وسرعة نقل وتشغيل المبني الجديد الملحق للمستشفى لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وتفقد الوفد البرلماني من صحة النواب بصحبة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية المبنى الجديد لمستشفى كوم أومبو واطلعوا علي الاقسام مع مطالبتهم بسرعه نقل وتجهيز وتشغيل المستشفى الجديده خلال أيام.

ويضم الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم والنائبة سهير عبدالحميد والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة عبلة الألفي والنائبة راوية مختار والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة ريهام عبدالنبي والنائب علي البدري.