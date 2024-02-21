بعد اجتماعه اليوم.. اعتماد عقود جهاز المنتخب.. و6 قرارات أخرى لـ مجلس اتحاد الكرة

في اجتماعه الذي أقيم مساء اليوم «الأربعاء» بمقر الجبلاية، أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة 6 قرارات رسمية، وجاء في مقدمة تلك القرارات اعتماد عقود الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، والذي يقوده حسام حسن.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا قال فيه: «اجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، وشهد الاجتماع تقديم مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملين بالاتحاد التهنئة لجمال علام رئيس مجلس الإدارة، عقب فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم».

وجاءت أبرز قرارات اجتماع مجلس الإدارة برئاسة جمال علام كالتالي: