اليوم.. افتتاح بطولة «ألعاب المستقبل 2024» الدولية في روسيا

تفتتح اليوم «الأربعاء»، في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، البطولة الدولية الفريدة «ألعاب المستقبل 2024»، حيث سيشارك فيها أكثر من 2000 رياضي من 107 دولة.

وستقام فعاليات هذه الألعاب في قازان في الفترة من 21 فبراير إلى 3 مارس القادم، حيث تجمع بين الرياضات الرقمية والرياضات الكلاسيكية.

وفى بيان أعلنته اللجنة المنظمة، والتى قالت فيه:«سيتنافس الرياضيون والرياضيون الإلكترونيون من جميع أنحاء العالم في 21 تخصصا مبتكرا «16 في البرنامج الرئيسي وخمسة في البرنامج الموسع»، ما يدعم مفهوم الواقع الافتراضي- الذي يجمع بين الرياضات الكلاسيكية والرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا».

وتنقسم المنافسات إلى خمسة «تحديات»: الرياضة والتكتيكات والاستراتيجية والتكنولوجيا والسرعة.

وتجمع «الألعاب» بين الرياضات الكلاسيكية ونظيراتها الرقمية: كرة القدم التقليدية، وكرة السلة، والهوكي، والفنون القتالية، وسباقات السرعة، والتزلج، وركوب الدراجات الافتراضية.

وتتضمن منافسات «التكتيكات»، ألعاب إطلاق النار الإلكترونية، والمسابقات في ساحة علامة الليزر.

وتتميز منافسات «الإستراتيجية» بساحات المعارك الشهيرة من ألعاب MOBA وWorld of Tanks، بالإضافة إلى اختبارات التحمل.

وتتطلب من المشاركين السرعة لإكمال الألعاب القديمة في أسرع وقت ممكن ثم التنافس في التحديات البدنية.

أما فيما يخص منافسات «التكنولوجيا«، فهي عبارة عن مسابقات الطائرات بدون طيار «المُسيرة»، والروبوتات التي سيتم التحكم فيها من المشاركين، ومحاكي الرقص، وألعاب الواقع الافتراضي، والمعارك الإلكترونية، والبرمجة الرياضية.

وستقام مراسم الافتتاح والختام للألعاب في مركز قازان إكسبو الدولي للمعارض، ويبلغ مجموع جوائز المسابقة 10 ملايين دولار.

وعن تميمة «ألعاب المستقبل» فستكون طائر النار الذي يرمز إلى الانسجام بين الجسد والعقل وهو تجسيد للطاقة التي تتكون من كلمات ورموز تتدفق ديناميكيا بلغات مختلفة.

وسيعمل في البطولة 2000 متطوع من 20 دولة، تم اختيارهم من بين 7 آلاف متقدم، ويحضر البطولة أكثر من 600 ممثل إعلامي من روسيا والصين والإمارات وفيتنام وكوبا وإيطاليا وسوريا وفرنسا وجنوب إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية وغيرها لزيارة قازان.