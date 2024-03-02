نائب التجمع يتقدم باقتراح بشأن استحداث كليات للدراسات الإفريقية – العليا بالجامعات المصرية

تقدم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن “استحداث كليات للدراسات الإفريقية- العليا بالجامعات المصرية أسوة بجامعة القاهرة – أسوان”.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لطلب الاقتراح؛ فإن العودة المصرية القوية إلى الساحة الإفريقية لم تأت من فراغ، وإنما تواكبت مع نشاط سياسي ودبلوماسي فرض نفسه خلال السنوات الماضية، وخاصة عقب ثورة ٣٠ يونيو 2013، وقيادة سياسية استطاعت جذب أنظار العالم مجددا الى أهمية القارة الإفريقية ودورها المحوري فى العالم الجديد، وخاصة أنها تعد قارة غنية بالموارد الطبيعية الهائلة، ولكنها تفتقر إلى أسس التخطيط الإستراتيجي والتمويل الإنمائي، وخاصة مع تراجع معدلات النمو.

ومع كثرة ما تشهده الساحة الإفريقية من تحولات وتغيرات متعددة الأبعاد والعلاقات، بدأت القيادة السياسية صياغة إستراتيجية مصرية جديدة لإدارة العلاقات مع شقيقاتها من دول القارة تتماشى مع ما تشهده القارة من تحولات، وتدفع عجلة التعاون المصري الإفريقي.

ويهدف طلب الاقتراح إلى تعميق المعرفة بالشئون الأفريقية، والقيام بالبحوث والدراسات المتخصصة الخاصة بالقارة الأفريقية، وتوثيقها ونشرها، وتكوين الباحثين والمتخصصين علميًا في شئون القارة الأفريقية في كافة ربوع الجمهورية.

على أن يحال الاقتراح برغبة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات