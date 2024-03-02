التجمع يقترح تعميم المسارح المتنقلة في كل قرى ونجوع مصر الخالية من المواقع الثقافية

تقدم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ، بطلب اقتراح برغبة، موجه إلى وزيرة الثقافة، بشأن “تعميم المسارح المتنقلة في كل قري ونجوع مصر الخالية من المواقع الثقافية”.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للاقتراح: فقد حققت مبادرة المسارح المتنقلة التي أطلقتها وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، نجاحا كبيرة بين الجمهور في المحافظات المصرية المختلفة، وظهر ذلك واضحا في الحشود الكبيرة التي تتجمع حولها من المواطنين في المواقع التي تقدم فيها فعالياتها، وهو ما يعد إنجاز للثقافة المصرية، وخطوة إيجابية في مبدأ تحقيق العدالة الثقافية التي تعمل عليها الوزارة، الأمر الذي لفت نظر فخامة رئيس الجمهورية وأشاد بها في العديد من المؤتمرات.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته الوزارة من خلال المرحلة الأولى للمسارح المتنقلة، أقترح تعميمها في كل قري ونجوع مصر الخالية من المواقع الثقافية فقد ساعدت على مواجهة الأفكار الظلامية، تحقيق مبدأ العدالة الثقافية.

على أن يحال الاقتراح برغبة إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.