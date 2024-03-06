الطماوي: بعد 74 عامًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمي الحقوق ويصون الكرامة

وصف النائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عقب أنتهاء أعمال اللجنة؛ مشروع القانون المتكامل الذي تم الأنتهاء منه بالتوافق بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية حقق ما ورد في دستور مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تتسق مع مبادئ وأهداف وأسس الجمهورية الجديدة.

واعتبر رئيس لجنة صياغة القانون الجديد إنجاز تاريخي يناسب العصر، ويتسق مع الدستور كمشروع متكامل يليق بالجمهورية الجديدة، ويحمي الحقوق والحريات، ويصون كرامة وحقوق الإنسان.

ورصد الطماوي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي جاءت كالتالي؛

– تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.

– إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة.

– كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.

– تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.

– تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة.

– تنظيم التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.

– إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.

– توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.

-إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.

– حماية حقوق ذوي الهمم ؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم.

-إلغاء الإكراه البدني واستبداله بالزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة بالضوابط والإجراءات اللازمة.