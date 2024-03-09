نقابة الأطباء تستقبل اعضائها الجدد  لإنهاء إجراءات القيد واستخراج ترخيص مزاولة المهنة

استقبلت النقابة العامة للأطباء اليوم السبت، أول وفد من الأطباء حديثي التخرج لإنهاء إجراءات القيد بالنقابة واستخراج ترخيص مزاولة المهنة.

كان في استقبال الأطباء الجدد، الأمين العام المساعد للنقابة د. خالد أمين زارع، ومقرر لجنة الشباب بالنقابة د. أحمد السيد، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. أحمد علي.

ورحب الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين زراع، بالأطباء الجدد، متوجها إليهم بخالص التهنئة والأمنيات بالتوفيق في حياتهم العملية.

ووجه د. خالد أمين، عدد من النصائح للأطباء الجدد على رأسها الإلتزام بآداب وتقاليد المهنة، في التعامل مع زملائهم في العمل، والجد والاجتهاد لتطوير الذات، وتعلم المهارات المختلفة.

وطالب الأمين العام المساعد، الأطباء الجدد بالتواصل المستمر مع نقابة الأطباء باعتبارها بيتهم الكبير، والحرص على المشاركة في الفعاليات التي تقوم بها النقابة والإدلاء بآرائهم، مؤكدا أن النقابة ستقدم كل الدعم لهم.

بدوره، تابع مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، د. أحمد السيد، تسجيل الأطباء والطبيبات الجدد المتواجدين داخل القاعة الكبري بالنقابة العامة، للتأكد من تسهيل تقديم الأوراق وعملية التسجيل.

كما تابع عضو مجلس نقابة الأطباء د. أحمد علي إجراءات تسليم الملفات وتسجيل الأطباء الجدد، مؤكدا أن النقابة أقرت نظاما لتسجيل البيانات، يسمح للأطباء بتحميل المستندات المطلوبة للقيد في سجلات النقابة وترخيص مزاولة المهنة، عبر الموقع الإلكتروني للنقابة.

وأوضح د. أحمد علي، أنه يتم طباعة نموذج طلب الترخيص والقيد من الموقع ويقوم الطبيب بالتوقيع عليه، على أن يكون حضور الأطباء إلى مقر النقابة الفرعية أو العامة لتسليم أصول المستندات ودفع الرسوم فقط، توفيرا للوقت والجهد، وتحقيقا للدقة فى صحة البيانات.