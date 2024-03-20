وداعا للعلاج المجانى.. التأمين الصحي ينافس المستشفيات الخاصة فى استغلال أوجاع الناس ويرفع أسعار 500 خدمة صحية 

بعد قرار وزير الصحة د” خالد عبد الغفار” بشأن رفع أسعار الخدمات العلاجية بالمستشفيات الحكومية وزيادة اسعار تذاكر العيادات الخارجية والاقتصار على صرف دواء مجانى واحد من الأدوية الموصوفة للمريض

أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي قرار رقم 203 بشأن زيادة أسعار نحو 500 خدمة صحية مقدمة في الهيئة والتي يحصل عليها المواطنين ،وأتاحت الهيئة علاج غير المنتفعين ولكن بضعف السعر

ونص القرار على تعديل قائمة أسعار الإقامة والكشف والعلاج والعمليات في جميع وحدات الهيئة.

وأوضح قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الفئات التي يسري عليها زيادة أسعار الخدمات الطبية في وحدات الهيئة،هم المواطنون الذين يعالجون بالأجر في وحدات الهيئة ،الجهات التي تتعاقد مع الهيئة لعلاج العاملين بها بنظام العلاج بالحالة،و فروق الإقامة للمؤمن عليهم والمنتفعين بنظام العلاج الشامل.

وتضمن القرار أيضًا، التأكيد على أنه يتم محاسبة المرضى الذين لا يحملون الجنسية المصرية (الأجانب) بما يعادل ضعف الأسعار الواردة بهذا القرار، إلى جانب خصم 50% على كافة الخدمات التي تقدم لأسر العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي؛ الأقارب من الدرجة الأولى فقط

ورصد القرار، أسعار الإقامة، إذ يبلغ سعر الإقامة الداخلي بعد زيادة الأسعار في جناح غرفتين 1000 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الإقامة في غرفة درجة أولى 750 جنيهًا يوميًا، وغرفة درجة ثانية 350 جنيهًا للمريض الواحد.

وبحسب القرار، تبلغ تكلفة الإقامة للمريض في الرعاية المركزة بعد زيادة الأسعار 1500 جنيهًا وذلك مع التنفس الصناعي، أما بدونه فتبلغ التكلفة 1200 جنيهًا، بينما تبلغ تكلفة الإقامة في الرعاية المتوسطة 1000 جنيهًا، وتبلغ تكلفة الإقامة بالحضانات 1000 جنيهًا يوميًا.

شملت زيادة أسعار التأمين الصحي أيضًا العمليات الجراحية، حيث تبلغ تكلفة إجراء عملية القلب المفتوح وتغيير الصمام 50 ألف جنيهًا بدون سعر الصمام، بينما تبلغ عملية القلب المفتوح لتغيير أكثر من صمام 60 ألف جنيهًا بدون سعر الصمام، وواجراء قسطرة لتوسيع الشريون الرئوى أو الاورطى للأطفال 20 ألف جنيه ، والكبار ب 25 الف جنيها ، وقسطرة غلق داخلي بالقلب 30 ألف جنيه ، وقسطرة لإصلاح تعدد أو انشطار بالشريان الصدرى تتراوح بين 150 الف جنيه و200 الف جنيها حسب المستلزمات والمستهلكات المستخدمة ،ويتراوح أسعار الغيار على الجروح ما بين 50 جنيها لجرح صغير و200 جنيها لجرح حروق أقل من 5% ، وخدمات الطوارئ كفك غرز أو فتح خراج، واستخراج جسم غريب تتراوح ما بين 100 و300 جنيه ،حتى قياس ضغط الدم وصل إلى 20 جنيها.

وارتفعت أسعار الاشعات والتحليل الطبية فيصل سعر الموجات الصوتية على الصدر مع أخذ عينة 600 جنيها ،ودراسة حساسية الصدر 1000 جنيها ،وظائف تنفس 500 جنيه…

كما تم زيادة أسعار الخدمات المقدمة بالعيادات حيث يبلغ سعر الكشف لدى الطبيب الممارس أو مقيم بالعيادات والطوارئ 100 جنيهًا، بينما تبلغ تكلفة الكشف لدى أخصائي 150 جنيهًا بجميع التخصصات، مقابل 250 جنيهًا للكشف لدى استشاري.