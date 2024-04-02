“أحمد عكاشة” العالم الطبيب والمفكر الفيلسوف بـ “حدوتة مصرية” في إذاعة الشرق الأوسط.. الخميس

يقدم برنامج حدوتة مصرية على أثير إذاعة الشرق الاوسط،حلقة جديدة يستضيف خلالها الدكتور أحمد عكاشة، المفكر الكبير وأستاذ الطب الشهير رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى ورئيس سابق للجمعية العالمية للطب النفسى وأستاذ الطب النفسى كلية الطب، جامعة عين شمس، وكان عضو المجلس التنفيذى لليونيسكو ومجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى تمام العاشرة مساء الخميس القادم 4 أبريل ، وحوار مهم حول مشوار حياة وتجارب وخبرات كبيرة ومتعددة في مجالات كثيرة حوار القدوة والمثل والأخلاق.

يذكر أن عكاشة من مواليد القاهرة عام 1935، ينتمى إلى أسرة سياسية عسكرية، كان والده محمود باشا عكاشة قائد سلاح حرس الحدود وحاكماً للصحراء الغربية، وشقيقه هو ثروت عكاشة أحد الضباط الأحرار الذين ساهموا فى ثورة 23 يوليو 1952م أعظم وزير ثقافة وكان نائبا لرئيس الوزراء.

وحصل على بكالوريوس الطب من جامعة عين شمس عام 1957، وسافر فى بعثة دراسية إلى إنجلترا عام 1959، ثم عاد إلى مصر وكان أول من أدخل قسم الأمراض النفسية فى كليات الطب المصرية عام 1964، وتولى رئاسة القسم من عام 1965 حتى عام 1975، وقام بتأليف حوالي 50 كتاباً باللغة العربية والإنجليزية ونشر أكثر من 340 بحثاً علمياً فى المجلات العلمية العالمية والمحلية.

وهو عضو فى لجان علمية كثيرة، نال جميع الجوائز المحلية من التقديرية فى الإبداع العلمى والعلوم الطبية حتى أكبر تكريم علمى وهو جائزة النيل للعلوم الطبية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وهو عضو المجلس الرئاسى الاستشارى للعلماء ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعى.

كما تجدر الإشارة إلى أن ‏ “حدوتة مصرية” برنامج يسلط الضوء على كل العلماء والخبراء والزراع والصناع والمبدعين المصريين بشتى المجالات فى الداخل والخارج أيضا كل من يقدم خدمات جليلة للوطن من خلال استضافتهم وعرض قصة كفاحهم ونجاحهم وتقديمهم كنموذج وقدوة طيبة تحتذى للشباب المصرى ، والبرنامج يذاع الخميس من كل أسبوع من ‏إعداد وتقديم أحمد إبراهيم.