المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس السيسي ببداية فترة رئاسية جديدة

هنأ المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصروالزائر الرسولى على شمال إفريقيا، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بخالصِ التهاني القلبية لبداية فترة رئاسية جديدة.

وقال “شيحان” في بيان صادر له منذ قليل: باسم إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها ورهبانها وراهباتها، وعموم أبناء الطائفة المارونية فى مصر، “نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ببداية فترة رئاسية جديدة، كما نطلب من الله أن يحفَظَكم ويحفظَ مصرنا الحبيبة . لقد قدمتَ مثالًا في الإخلاص وحب الوطن والعمل لتحقيق الجمهورية الجديدة.

إننا نصلي من أجل فخامتكم ومن أجل مصرنا الحبيبة لمستقبل أفضل.