بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي ببدء الولاية الرئاسية الجديدة

هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس السيسي عقب أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وقال بطريرك الأقباط الكاثوليك في تهنئته: “باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان في العاصمة الإدارية، رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها ودعمها الكامل لجميع قيادات الدولة المصرية، لاستكمال مسيرة التنمية والرخاء والازدهار، نحو الجمهورية الجديدة. حفظ الله مصر وشعبها العظيم”.