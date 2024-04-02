حزب المؤتمر: نحن على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ مصر برؤية وطنية جديدة

قال القبطان محمود جبر ، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة، إن جلسة أداء اليمين الدستورية اليوم للرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، تاريخية واظهرت مصر بمظهر يليق بتاريخها العريق.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، إننا علي أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ مصر برؤية وطنية جديدة تضع علي رأس أولوياتها تنمية المواطن المصري وتحسين ظروف الحياة وتيسير حياته المعيشية، والدخول بقوة في أبواب تطوير الصناعة وتوطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل تتناسب مع تطور العالم، والتركيز علي التعليم والصحة، وتعظيم موارد الدولة وحسن إدارتها حتي يقل الاعتماد علي الاستيراد ويزداد التصدير لتوفير احتياطي يجنب مصر مخاطر التقلبات الاقتصادية والنزاعات الدولية.

وثمن القبطان محمود جبر، تأكيد الرئيس السيسي على تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي منذ تولي إدارة البلاد المصريين يبذل المزيد من الجهد لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وخلال العشر سنوات الماضية أنجز مشروعات قومية عملاقة ساهمت في تغير شكل مصر الحديثة.