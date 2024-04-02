القس طوني جورج: خطاب السيسي عقب اليمين الدستورية يؤكد عزم الرئيس على استكمال إنجازات الجمهورية الجديدة

هنأ القس طوني جورج، مؤسس ورئيس خدمة tC مصر والشرق الأوسط، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة أداء الرئيس لليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، وتنصيبه رئيسًا للبلاد وبدء فترة ولايته الرئاسية الثالثة، من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد “جورج” أن خطاب الرئيس السيسي اليوم من العاصمة الإدارية والذي حدد خلاله مستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، دليل على أن للبلاد قيادة حكيمة تتبع مبدأ المصارحة والمكاشفة لمجريات الأمور داخليًا وخارجيًا أمام الشعب، خاصة وأن خطاب الرئيس تضمن رؤية وطنية شاملة وجامعة لمستقبل مصر خلال السنوات المقبلة، باستكمال ما تم من إنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، خاصة وأن خطاب السيسي كشف عن إصرار وعزيمة على مواجهة أي تحديات تواجه البلاد، مع التأكيد على استراتيجية الدولة في ملف البناء والتنمية واستكمال الخطط التى بدأتها الدولة في مختلف القطاعات من الزراعة والصناعة والطرق وباقي المجالات.

وثمن مؤسس خدمة tC مصر تأكيد الرئيس على استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية وبخاصة للشباب، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم، ومواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل، مع التأكيد على دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة “حياة كريمة” التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر.