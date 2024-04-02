بعد حلف اليمين الدستوري.. برلمانية: يوم تاريخي وأسطوري في أولى ايام الجمهورية الجديدة

قالت النائبة نيفين الكاتب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن ما حدث بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية اليوم والذي شهد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستوري لولاية جديدة، يعتبر يوم تاريخي وأسطوري في تاريخ مصر.

وأصافت النائبة: أن اليوم بمثابة أولى أيام الجمهورية الجديدة، واليوم شهد أولى جلسات مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة ان خطاب الرئيس الذي ألقاه أمام النواب بعد حلف اليمين يؤكد إننا أمام نهضة حقيقية بكافة المجالات من اجل النهوض بالصناعة والاقتصاد المصري.

وعبرت النائبة عن فخرها بكل التنمية التي شهدتها الدولة وخاصة العاصمة الإدارية وما بها إنجازات، لأن العاصمة الإدارية كانت عبارة عن صحراء، ولكن ما حدث بها خلال أوقات قليلة غيرت شكل الخريطة تماما الي حسن وابداع وتطوير لم يسبق له مثيل ، قائلة:فهي مدينة على اعلى مستوى ونحن فخورين كل الفخر.

وأشارت إلى إنه وكما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أن هناك اهتمام ونهضة حقيقية بالصناعة والزراعة والاقتصاد وكلها أمور تبشر بالخير والتفاؤل من أجل مستقبل مشرق.