وكيل الشيوخ: خطاب السيسي خارطة طريق لحاضر مصر ومستقبلها

تقدم المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بمناسبة تنصيب الرئيس بولاية رئاسية جديدة، مؤكدًا أن مشهد اليوم أكد على عراقة الدولة المصرية العظيمة التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وأكد التفاف الشعب المصري حول بطل شجاع ليكون رئيساً للبلاد لولاية جديدة.

وأضاف أبوشقة بأن خطاب الرئيس السيسي اليوم بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة رسم خارطة طريق لحاضر مصر ومستقبلها وبين عظمة الدولة المصرية وقدرتها علي تحدي الصعاب، لتكون الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات والتحديات.

وبيّن أبوشقة بأن مصر كتبت اليوم صفحة جديدة في تاريخها ناصع البياض بتجديد العهد لابن من أبنائها البارين الأبطال الذي قدم روحه فداء لوطنه، وحارب الإرهاب وانتصر عليه، وأنقذها من أزمتها الاقتصادية، ومازال عطائه لمصر وشعبها.

وشدد وكيل الشيوخ قائلًا؛ ما أحوجنا في هذا التوقيت وهذه الأيام المباركة أن نلتف حول قيادتنا السياسية الرشيدة التي برهنت بكل صدق على إنها الأجدر والأحق بقيادة مصر إلى بر الأمان.