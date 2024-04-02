محمد الجبلاوي: يوم تاريخي لن ينساه المصريين وخطاب الرئيس اتسم بالمصارحة والمشاركة

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب؛ ان العاصمة الإدارية نجحت اليوم في جذب أنظار العالم لها، بعد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستوري امام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية في أولى جلساته بالعاصمة، قائلا: يوم تاريخي لن ينساه المصريين .

وأصاف الجبلاوي أن النواب كانوا في حالة من الدهشة والفرحة لما شاهدناه اليوم بالعاصمة الإدارية من إنجازات ملموسة علي ارض الواقع بخلاف تصميم مباني معمارية تنافس بها عالميًا، قائلا: العاصمة الإدارية شرف لكل مصري ومصرية، فعلينا جميعا أن نفتخر بهذا العمل المتميز في وقت بسيط وفي ظل ظروف اقتصادية يعاني منها العالم أجمع.

وشدد الجبلاوي على أن الرئيس السيسي دائمآ ما تتسم خطاباته بالمصارحة والشفاهية والمشاركة بشأن كل القضايا والتحديات التى تواجه الدول ويعلن بكل شجاعة الخطوات والإجراءات المتبعة للخروج من الأزمة وهو ما جعله قادر علي ازالة اي تحديات او معوقات من اجل تحقيق نهضة حقيقة شاملة كافة المجالات والقطاعات.

وأشاد النائب بكلمة الرئيس امام البرلمان اليوم بشان أولوية حماية وصون أمن مصر القومى، من خلال تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.